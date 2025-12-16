DOLAR
Serebral Palsi Hastası Tuğba Ateş’e Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 23 yaşındaki Tuğba Ateş’e tekerlekli sandalye ve Kızılay’dan kıyafet desteği sağladı.

Üniversitenin toplumsal sorumluluk çalışması örnek oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik bir desteğe daha imza attı. Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından 23 yaşındaki serebral palsi hastası Tuğba Ateş'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Ziyarette, koordinatörlüğün gönüllüleri de yer aldı; ayrıca Kızılay tarafından kıyafet desteği sağlandı. Yapılan ziyaretle hem Tuğba Ateş’in ihtiyaçlarına katkı sunulmak hem de ailesine moral verilmek amaçlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Bilal Çilkaya, ziyarete ilişkin açıklamasında üniversitenin yalnızca akademik alanda değil sosyal sorumluluk alanında da aktif rol üstlendiğini vurguladı. Çilkaya, "Tuğba kardeşimizin yanına gelerek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kızılay’ın kıyafet hediyelerini getirdik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem Tuğba kardeşimizi ziyaret etmek, hem onun ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak hem de ailesine moral vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Dr. Çilkaya, bu tür sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek dezavantajlı bireylerin yanında olmayı hedeflediklerini söyledi. İlerleyen süreçte daha kapsamlı projelerle sahada olacaklarını ifade eden Çilkaya, "Özel ihtiyaç durumundaki kardeşlerimize olabildiğince destek sağlayarak onların hayatlarına dokunmak, moral olmak istiyoruz" dedi.

