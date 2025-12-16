DOLAR
Didim'de Kapsamlı Çevre Temizliği — Aydın Büyükşehir

Aydın Büyükşehir ekipleri, Didim'de peyzaj, ağaç budama, temizlik ve bakım çalışmalarıyla cadde ve durakları yeniledi. Başkan Özlem Çerçioğlu hizmetlerin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:24
Şehir genelinde peyzaj ve bakım çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü hizmetler kapsamında Didim ilçesinde kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar kapsamında; sürücülerin ve yayaların güvenliği için ağaç budamaları, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri yapıldı. Ayrıca Didim, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsleniyor.

Ekipler aynı zamanda cadde ve bulvarlar ile otobüs duraklarında çevre bakım çalışmaları yürüttü. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarla Didim, pırıl pırıl oldu.

Vatandaşlar, düzenli yürütülen çalışmalardan memnuniyetini bildirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise, "Hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, Aydın’ın tüm ilçelerinde benzer hizmetlerin devam edeceğini açıkladı.

