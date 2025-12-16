Didim'de Kapsamlı Çevre Temizliği — Aydın Büyükşehir

Şehir genelinde peyzaj ve bakım çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü hizmetler kapsamında Didim ilçesinde kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar kapsamında; sürücülerin ve yayaların güvenliği için ağaç budamaları, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri yapıldı. Ayrıca Didim, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsleniyor.

Ekipler aynı zamanda cadde ve bulvarlar ile otobüs duraklarında çevre bakım çalışmaları yürüttü. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarla Didim, pırıl pırıl oldu.

Vatandaşlar, düzenli yürütülen çalışmalardan memnuniyetini bildirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise, "Hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, Aydın’ın tüm ilçelerinde benzer hizmetlerin devam edeceğini açıkladı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.