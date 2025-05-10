8. Antalya Kimya Olimpiyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Fen ve Eğitim Fakülteleri tarafından düzenlenen 8. Antalya Kimya Olimpiyatı, bu yıl Fen Fakültesi B blokta gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen lise öğrencileri, zorlu kimya sorularına cevap vermek için bir araya geldiler.

Öğrencilerin Kimya Bilgisi Test Edildi

Olimpiyat sırasında, katılımcılar kendilerine yöneltilen kimya sorularını doğru bir şekilde yanıtlamaya çalıştılar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, bu olimpiyatların, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kimya dalında Nobel ödülü kazandığı yıl başladığını belirtti.

Kovid-19 Döneminden Sonra Yeniden Başladı

Taner, olimpiyatların Kovid-19 döneminde 2 yıl ara vermek zorunda kaldığını ifade ederek, “Ülkenin çeşitli illerinden gençler, öğretmenleri ile birlikte Antalya'ya geldi. Aslında bir olimpiyat, kültür ve bilim turizmi de sayılabilir. Türkiye'de TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'ndan sonra yapılan tek kimya olimpiyatı bu. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösteriyor.” dedi.

Bilim Potansiyeli Ölçme Fırsatı

Olimpiyatın ortaklaşa düzenlendiğini vurgulayan Taner, bu organizasyonun gençlerin bilim potansiyellerini ölçme fırsatı sunduğunu aktardı.

Akdeniz Üniversitesi fen ve eğitim fakülteleri tarafından 8. Antalya Kimya Olimpiyatı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi fen ve eğitim fakülteleri tarafından 8. Antalya Kimya Olimpiyatı düzenlendi.