Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada İstanbul’da gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi Yalova’ya getirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 03:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 03:04
Güllü'nün ölümü soruşturmasında kızı ve iki şüpheli Yalova'ya sevk edildi

Gözaltılar İstanbul'dan Yalova'ya getirildi

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü olarak tanınan Gül Tut ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan kişiler Yalova'ya getirildi.

Gözaltına alınanlar arasında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yaşı küçük bir kişi bulunuyor. Şüpheliler, İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede Yalova Cinayet Büro Şubesi ekiplerince yakalanmıştı.

Olay, 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelmiş; ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Gözaltına alınan üç şüpheli önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından emniyete sevk edildi.

