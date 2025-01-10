İHH'nın Şam Ofisi Operasyonel Hale Geldi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki insani yardım çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmek için önemli bir adım attı. Vakıf, Şam ofisini faaliyete geçirdiğini duyurarak, 2011 yılından bu yana yürüttüğü çalışmaların daha geniş bir alanda devam edeceğini açıkladı.

Yeni Dönem ve Amaçlar

Vakfın yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024 itibarıyla başlayacak yeni dönemle birlikte insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarındaki çalışmaların daha etkin bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı. Yeni ofisin, Suriye halkına ve bölgedeki diğer ihtiyaç sahiplerine barış ve refah sunma amacını taşıdığı ifade edildi.

Açıklamalarda, "Bölgede yıllardır süren insani kriz karşısında, mazlumlara ulaşma ve temel haklarını savunma görevimizi daha güçlü bir şekilde yerine getirme azmindeyiz. Şam ofisi, sahadaki yardım faaliyetlerimizin koordinasyonunu güçlendirecek, insani diplomasi çalışmalarımızı daha da genişletecek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmamıza olanak tanıyacaktır," denildi.

Yardım Faaliyetleri ve İşbirlikleri

İHH'nın Suriye'deki faaliyetleri arasında barınma, gıda, sağlık, eğitim ve sosyal destek projeleri yer alıyor. Açıklamada, Şam ofisinin özellikle yeniden inşa sürecine yönelik projelerin kapsamını genişletmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca, ofisin bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım organizasyonlarıyla işbirliğini artıracağı vurgulandı.

İHH, Suriye'nin geleceği için dayanışma çağrısında bulunarak, bu yeni adımın, vakfın bölgedeki yardım faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyada ve daha yüksek bir kapasiteyle yürütmesini sağlayacağını vurguladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki çalışmalarını daha etkin ve geniş bir alanda sürdürebilmek için Şam ofisini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki çalışmalarını daha etkin ve geniş bir alanda sürdürebilmek için Şam ofisini faaliyete geçirdiğini duyurdu.