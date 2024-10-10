DOLAR
34,2 0,08%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,17 -0,59%
BITCOIN
2.073.867,47 -0,36%

AB Çalışanlarından Gazze İçin Protesto

AB çalışanları, Gazze'deki saldırıların 1. yılını protesto etti ve barış taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:21
AB Çalışanlarından Gazze İçin Protesto

AB Çalışanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Brüksel'de düzenledikleri protesto ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılını anarken, barış ve adalet çağrısında bulundu.

Barış ve Adalet İçin Seslerini Yükselttiler

AB Komisyonu önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, "Barış ve Adalet için AB personeli" yazılı dövizler ile destek verdiler. Bu eylemde, protestocular, 2024 yılı içinde okul gibi yerlerde hayatını kaybeden çocuk, kadın ve sivil sayıları hakkında bilgi vermek amacıyla pankart açtılar. Talepler:

Protestocular, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes talep ettiklerini, ayrıca tüm esirlerin serbest bırakılması, işlenen suçların kınanması, üye ülkelerin İsrail ile silah ticaretini durdurması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptal edilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptılar. Bununla birlikte, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının da uygulanmasını istediler.

Düzenli Protesto Eylemleriyle Devam Edecekler

AB çalışanları, her ayın ikinci perşembesi benzer eylemler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı. Protestoya katılan İsrailli Filistin destekçisi aktivist Eitan Bronstein Aparicio, İsrail'in geçmişteki katliamlarla birlikte nasıl bir soykırım devletine dönüştüğünü vurguladı.

AB çalışanları, daha önce de geniş çaplı protestolar gerçekleştirmiş ve bir eylemde uluslararası hukuk ile B.M. Soykırım Sözleşmesi'nin 'ölmüş' olduğunu belirterek sembolik bir cenaze töreni düzenlemişlerdi.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması
2
Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında
3
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar
5
Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası 2025'te Görülecek
6
Kocaeli'de Otobüste Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı
7
Kırkağaç'ta Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak