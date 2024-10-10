AB Çalışanlarından Gazze İçin Protesto

AB Çalışanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Brüksel'de düzenledikleri protesto ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılını anarken, barış ve adalet çağrısında bulundu.

Barış ve Adalet İçin Seslerini Yükselttiler

AB Komisyonu önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, "Barış ve Adalet için AB personeli" yazılı dövizler ile destek verdiler. Bu eylemde, protestocular, 2024 yılı içinde okul gibi yerlerde hayatını kaybeden çocuk, kadın ve sivil sayıları hakkında bilgi vermek amacıyla pankart açtılar. Talepler:

Protestocular, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes talep ettiklerini, ayrıca tüm esirlerin serbest bırakılması, işlenen suçların kınanması, üye ülkelerin İsrail ile silah ticaretini durdurması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptal edilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptılar. Bununla birlikte, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının da uygulanmasını istediler.

Düzenli Protesto Eylemleriyle Devam Edecekler

AB çalışanları, her ayın ikinci perşembesi benzer eylemler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı. Protestoya katılan İsrailli Filistin destekçisi aktivist Eitan Bronstein Aparicio, İsrail'in geçmişteki katliamlarla birlikte nasıl bir soykırım devletine dönüştüğünü vurguladı.

AB çalışanları, daha önce de geniş çaplı protestolar gerçekleştirmiş ve bir eylemde uluslararası hukuk ile B.M. Soykırım Sözleşmesi'nin 'ölmüş' olduğunu belirterek sembolik bir cenaze töreni düzenlemişlerdi.