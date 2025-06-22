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Azerbaycan'da Turkish Airlines World Golf Cup Heyecanı

Azerbaycan'da Turkish Airlines World Golf Cup amatör golf turnuvası düzenlendi. Kazananlar final için Antalya'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 18:26
Azerbaycan'da Turkish Airlines World Golf Cup Heyecanı

Azerbaycan'da Amatör Golf Tutkusu

Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup amatör golf turnuvasının Azerbaycan etabı, başkent Bakü'deki Dreamland Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Bu organizasyon, Azerbaycan'da golf tutkunlarını bir araya topladı.

Ödüller ve Kazananlar

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay tarafından takdim edildi.

THY'nin Global Vizyonu

THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, THY'nin 2013 yılında sadece 12 destinasyonda başlattığı bu projeyi, günümüzde 83 ülkede 130 destinasyona ulaştırdığını belirtti. Ayrıca, Azerbaycan etabını kazanan sporcunun, Antalya'da düzenlenecek final turnuvasında diğer ülkelerden gelen şampiyonlarla yarışacağını vurguladı.

Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Azerbaycan...

Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Azerbaycan etabı gerçekleştirildi. Başkent Bakü'deki Dreamland Golf Kulübü'nde yapılan turnuva, Azerbaycan'da yaşayan golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Azerbaycan...

Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Azerbaycan etabı gerçekleştirildi. Başkent Bakü'deki Dreamland Golf Kulübü'nde yapılan turnuva, Azerbaycan'da yaşayan golf tutkunlarını bir araya getirdi.

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