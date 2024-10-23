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AB'de Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

AB, sığınmacıları geri dönüş merkezlerine göndermeyi planlıyor. Milletvekilleri arasında fikir ayrılıkları var.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:44
AB'de Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

AB'de Düzensiz Göçle Mücadelede Öne Çıkan Fikirler

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gerçekleştirilen göç politikaları oturumunda, Avrupa Birliği'ne (AB) sığınma başvurusu yapan kişilerin, süreç sonuçlanmadan önce üçüncü ülkelerdeki "geri dönüş merkezleri"ne gönderilmesi fikri tartışıldı.

Geri Dönüş Merkezleri Üzerine Süren Tartışmalar

AP Genel Kurulu'nda, düzensiz göç ve geri dönüşleri hızlandırma konusunun ele alındığı toplantıda, birçok milletvekili, bu fikri desteklerken, Avrupa Komisyonu ise konunun dışlanmadığını belirtti.

Temel Haklara Saygı Vurgusu

AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, geri dönüş merkezlerinin oluşturulup oluşturulamayacağını araştırmaya devam ettiklerini ifade etti ve bu tür politikaların temel haklara saygı göstererek değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Geri Dönüşlerde Artış

Dalli ayrıca, ocak ve haziran ayları arasında geri dönüşlerin bir yıl öncesine kıyasla %18 arttığını ve bunu desteklemek için daha derin ortaklıklar geliştirileceğini açıkladı.

Fikir Ayrılıkları ve Eleştiriler

Toplantıda, aşırı sağcı milletvekilleri sıkı sınır kontrolleri ve geri göndermeleri desteklerken, liberal ve sol eğilimli üyeler, insan hakları ihlallerine dikkat çekti. İspanyol milletvekili Estrella Galan, geri gönderme merkezlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade ederek, bu fikirleri eleştirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğindeki aşırı sağcı grup, Avrupa'daki göç krizinin ciddiyetine dikkat çekerek, daha etkili politikalar geliştirilmezse kontrolsüz göçün Avrupa'yı tehdit edeceğini öne sürdü.

Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) adına konuşan Nicola Procaccini ise mevcut göç politikasının yetersiz olduğunu dile getirerek, geri dönüşleri artırmak adına menşe ve transit ülkelerin kalkınmasının teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

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