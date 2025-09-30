AB'den Trump'ın Gazze Planına Destek: Katkı Vermeye Hazır

Von der Leyen: Planı memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılmasını amaçlayan barış planını X platformundan yaptığı açıklamada memnuniyetle karşıladı.

Von der Leyen, Trump'ın planla ortaya koyduğu "Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdünü" vurgulayarak, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı ve "AB katkıda bulunmaya hazırdır." dedi.

Avrupa Parlamentosu ve AB yetkililerinin değerlendirmeleri

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, planın "İsrail'e güvenlik sağlayabileceğini, Filistinlilere meşru özyönetim ve devlet kurma özlemlerine dair gerçek bir bakış açısı sunabileceğini" ve bölgeye umut verebileceğini belirtti. Metsola, bunun kritik bir an olduğunu söyleyerek fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise planın savaşı sona erdirmek için "en iyi fırsatı" sunduğunu vurguladı. Kallas, AB'nin planın başarılı olması için yardım etmeye hazır olduğunu yineleyerek, "İsrail planı imzaladı. Hamas, esirleri derhal serbest bırakılmasıyla başlayarak planı gecikmeden kabul etmelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın 20 maddelik planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek verdi.

AB'den ilk tepki: Antonio Costa

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa gece yarısı yaptığı açıklamada planı memnuniyetle karşıladı ve tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.