AB'den Türkiye'ye Dayanışma Mesajı

Türkiye ile Dayanışma

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Kahramankazan bölgesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) terör saldırısına uğramasının ardından dayanışma mesajı yayımladı.

Saldırının Kınanması

Borrell, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ankara’da yer alan TUSAŞ’ın genel merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.

AB’nin Pozisyonu

AB Yüksek Temsilcisi, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindedir" diyerek, terörizme karşı ortak bir duruş sergilediklerini vurguladı.