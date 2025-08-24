DOLAR
AB'den Ukrayna'ya destek: 34. Bağımsızlık Günü'nde Brüksel'de ışıklandırma

AB, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü'nde lider mesajları yayımladı; Brüksel'deki kurum cepheleri Ukrayna renkleriyle ışıklandırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:08
AB'den Ukrayna'ya destek: 34. Bağımsızlık Günü'nde Brüksel'de ışıklandırma

AB'den Ukrayna'ya destek: Brüksel'de kurum cepheleri Ukrayna renkleriyle aydınlatıldı

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla hem kutlama hem de dayanışma mesajları yayımladı. Brüksel'de bulunan AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binalarının cepheleri gece boyunca Ukrayna bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

AB liderlerinden güçlü destek mesajları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda: "Özgür, demokratik ve bağımsız bir Ukrayna. Siz bunun için mücadele ediyorsunuz. Ne kadar sürerse sürsün, yanınızdayız. Çünkü özgür bir Ukrayna, özgür bir Avrupa demektir." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise mesajında: "Tüm Ukraynalıların Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Cesaretiniz ve barış umudunuz hepimize ilham veriyor. Yan yanayız. Geleceğimiz AB'de birlikte." dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da şu vurguyu yaptı: "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği üç buçuk yıldır sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Bugün, Bağımsızlık Günü'nde, Ukrayna'da barışa olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Güvenlik, güç ve egemenlik üzerine kurulu gerçek bir barış."

Gece boyunca her üç kurumun Brüksel'deki binalarının cephelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı ve bu görsel destek, kurumların dayanışma mesajlarını pekiştirdi.

AB, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Kiev'e askeri, mali ve insani destek sağlıyor. AB kaynakları, toplam yardımın 168,9 milyar avroya ulaştığını belirtiyor. Ayrıca AB, aday ülke statüsü verdiği Ukrayna'nın Birliğe katılımını destekliyor.

