DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,67%
ALTIN
3.243,76 -0,56%
BITCOIN
3.426.991,14 2,68%

AB Liderleri Savunma İçin Tarihi Zirvede Buluştu

AB liderleri, Avrupa'nın savunma stratejilerini güçlendirmek amacıyla ilk kez savunma konulu zirveye toplandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:10
AB Liderleri Savunma İçin Tarihi Zirvede Buluştu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Donald Trump döneminde artan ABD ve Rusya tehditleri ışığında Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını tartışmak üzere ilk özel zirve toplantısında bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz." dedi.

Costa, zirve çerçevesinde savunma konusundaki önceliklerin yanı sıra bu öncelikler için gerekli finansmanın nasıl sağlanacağı ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceği üzerinde durulacağını belirtti.

AB Komisyonu’nun savunma stratejisiyle ilgili hazırladığı Beyaz Bülten belgelerinin zirvede alınacak kararlarla şekilleneceğini ifade eden Costa, bu belgelerin 19 Mart'ta açıklanması için hazırlıkları kolaylaştırdığına dikkat çekti.

ABD ile ilişkiler zirve kapsamında özel bir gündem maddesi olacak. Liderler, Trump’ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik açıkladığı gümrük vergileri ile Avrupa'ya karşı neler yapılabileceğini tartışacak.

Ayrıca, Trump’ın AB üyelerinden daha fazla savunma harcaması talebi ve Danimarka'nın Grönland'a yönelik tehditleri de ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Zirvenin bir kısmında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katılarak görüşlerini paylaşacak.

Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte AB, Rusya'dan gelen tehditler karşısında savunmasını güçlendirme ve NATO çerçevesinde ABD’den savunmada daha fazla özerklik sağlama çabaları yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
5
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
6
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
7
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Okul Çevrelerindeki Denetimlere Katıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!