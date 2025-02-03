AB Liderleri Savunma İçin Tarihi Zirvede Buluştu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Donald Trump döneminde artan ABD ve Rusya tehditleri ışığında Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını tartışmak üzere ilk özel zirve toplantısında bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz." dedi.

Costa, zirve çerçevesinde savunma konusundaki önceliklerin yanı sıra bu öncelikler için gerekli finansmanın nasıl sağlanacağı ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceği üzerinde durulacağını belirtti.

AB Komisyonu’nun savunma stratejisiyle ilgili hazırladığı Beyaz Bülten belgelerinin zirvede alınacak kararlarla şekilleneceğini ifade eden Costa, bu belgelerin 19 Mart'ta açıklanması için hazırlıkları kolaylaştırdığına dikkat çekti.

ABD ile ilişkiler zirve kapsamında özel bir gündem maddesi olacak. Liderler, Trump’ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik açıkladığı gümrük vergileri ile Avrupa'ya karşı neler yapılabileceğini tartışacak.

Ayrıca, Trump’ın AB üyelerinden daha fazla savunma harcaması talebi ve Danimarka'nın Grönland'a yönelik tehditleri de ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Zirvenin bir kısmında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katılarak görüşlerini paylaşacak.

Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte AB, Rusya'dan gelen tehditler karşısında savunmasını güçlendirme ve NATO çerçevesinde ABD’den savunmada daha fazla özerklik sağlama çabaları yürütüyor.