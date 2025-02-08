AB, Lübnan'ın Yeni Hükümetiyle Ortaklık Konseyi Toplantısı Planlıyor

AB, Lübnan Hükümetini Kutluyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan'da kurulan yeni hükümeti tebrik etti ve bu yıl içerisinde Ortaklık Konseyi toplantısını düzenlemek istediğini duyurdu.

Başbakan Nevvaf Selam'a Destek

Kallas, yazılı açıklamasında Nevvaf Selam başkanlığındaki kabineye başarılar diledi ve Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile de bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

AB'nin Reform Çabalarına Desteği

Kallas, AB'nin Lübnan'daki siyasi süreci destekleme isteklerini vurgulayarak, “Yeni hükümetin reform odaklı ve ileriye dönük bir gündemi ilerletmesini desteklemeye hazırız.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, bu yıl bir Ortaklık Konseyi düzenleyerek AB-Lübnan ortaklığını yeniden başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Lübnan'daki Siyasi Gelişmeler

Ülkede, 2 yıllık boşluk ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçildi. Nevvaf Selam, 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. AB-Lübnan Ortaklık Konseyi Anlaşması ise 2006 yılında imzalanmış olup, son toplantı 2017'de gerçekleştirilmişti.

AB'den Lübnan Ordusuna Destek

AB, 21 Ocak'ta Lübnan ordusunu desteklemek amacıyla 60 milyon avro değerinde yardım tedbiri kabul etmişti. Bu yardımlar, ülkenin güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamayı hedefliyor.