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AB Milletvekillerinden İsrail ile Ticaret Yasağı Talebi

AP üyeleri, İsraillilerle ticari faaliyetlerin yasaklanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:16
AB Milletvekillerinden İsrail ile Ticaret Yasağı Talebi

AB Milletvekillerinden Ticaret Yasağı Talebi

Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı üyeler, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerle gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep etti.

Soru Önergesi Gönderildi

Slovenya'dan milletvekili Matjaz Nemec, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, farklı siyasi gruplardan toplam 30 milletvekilinin, işgal altındaki bölgelerdeki ticaretin yasaklanması amacıyla soru önergesi gönderdiklerini açıkladı.

İşgalin Sürdürülmesine Yardım Etmek

Nemec, işgal altındaki topraklarla ticaretin devam etmesi durumunda bunun "İsrail işgalinin sürdürülmesine doğrudan yardım ve uluslararası hukukun ihlali" anlamına geleceğini dile getirerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekildi

Söz konusu önergede, AB üyesi ülkelerin, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu konusunda uzlaşı sağladıkları hatırlatıldı.

Uluslararası Adalet Divanı Kararı

Önergede ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın, icraatlarını işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştiren ülkelerin, İsrail ile ticari ilişkilerden kaçınma yükümlülüğü olduğuna dair kararına atıfta bulunuldu. AB'nin bu ticari ilişkileri sürdürerek, uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

İspanya ve İrlanda'nın Başvurusu

Öte yandan, İspanya ve İrlanda, 14 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları ile ilgili yükümlülüklerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini talep etti.

Ticaret Hacmi ve Anlaşmalar

Haziran 2000 tarihinden bu yana yürürlükte olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e Avrupa pazarında önemli imtiyazlar sağlamaktadır. 2022 yılında, AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 46,8 milyar avro düzeyine ulaşarak, AB’nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olmasına neden olmuştur. Anlaşmanın ikinci maddesi ise İsrail’in, insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını gerektirmektedir.

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