DOLAR
42,66 -0,07%
EURO
50,02 -0,19%
ALTIN
5.902,18 -0,08%
BITCOIN
3.778.550,68 0,11%

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:58
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Gülşah Durbay İçin Taziye

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın vefatı üzerine açıklama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

Yalçın, Durbay'ın kanser sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

Genç yaşta aramızdan ayrılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATI...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATI SONRASI BİR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATI...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Savunma Bakanı: İsrail Savaşının Ardından Yeni Füzeler Ürettik
2
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Berlin'de 5 Saatlik Zelenskiy–Trump Heyeti Görüşmesi Sonuçsuz
5
Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek
6
Hasan Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Öğrenci Helikopterle Kurtarıldı

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı