Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Gülşah Durbay İçin Taziye

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın vefatı üzerine açıklama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

Yalçın, Durbay'ın kanser sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

Genç yaşta aramızdan ayrılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

