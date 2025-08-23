ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' Konferansı — Sakarya Meydan Muharebesi 104. Yılı

ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' konferansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına düzenlenen 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' konferansı gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Konferans, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mansur Yavaş'ın mesajı

ABB Başkanı Yavaş, milli mücadele noktalarının korunması için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. Yavaş, birçok kişinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin Ankara civarında yapıldığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:

'Kent Konseyi ile birlikte özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanları topluca ziyaret edip oralarda nasıl bir savaş verildiğini bizzat yerinde görmelerini istedik. Bizim de burada harp alanlarını koruma altına almamız gerekir ve buraların bu şekilde ziyaret edilmesinde çok büyük yarar var. Eğer böyle yapmazsak, köklerimizden koparsak, yanı başımızda Ankara'ya kadar dayanmış düşmana karşı verilen mücadeleyi hep canlı tutup bizden sonra gelecek bütün nesillere biz bunu aktarmazsak ne olur? Çok şey olur, Lozan'ı tartışmaya başlarlar, Kurtuluş Harbi'ni tartışmaya başlarlar, Türklüğü tartışmaya başlarlar.'

Yavaş, milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Konuşma

Tarihçi Selim Erdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen konferansta, milli mücadelenin bağımsızlık ruhu anlatıldı.

