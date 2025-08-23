DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' Konferansı — Sakarya Meydan Muharebesi 104. Yılı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' konferansı düzenledi; Mansur Yavaş ve tarihçi Selim Erdoğan katıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:24
ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' Konferansı — Sakarya Meydan Muharebesi 104. Yılı

ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' konferansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına düzenlenen 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' konferansı gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Konferans, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mansur Yavaş'ın mesajı

ABB Başkanı Yavaş, milli mücadele noktalarının korunması için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. Yavaş, birçok kişinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin Ankara civarında yapıldığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:

'Kent Konseyi ile birlikte özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanları topluca ziyaret edip oralarda nasıl bir savaş verildiğini bizzat yerinde görmelerini istedik. Bizim de burada harp alanlarını koruma altına almamız gerekir ve buraların bu şekilde ziyaret edilmesinde çok büyük yarar var. Eğer böyle yapmazsak, köklerimizden koparsak, yanı başımızda Ankara'ya kadar dayanmış düşmana karşı verilen mücadeleyi hep canlı tutup bizden sonra gelecek bütün nesillere biz bunu aktarmazsak ne olur? Çok şey olur, Lozan'ı tartışmaya başlarlar, Kurtuluş Harbi'ni tartışmaya başlarlar, Türklüğü tartışmaya başlarlar.'

Yavaş, milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Konuşma

Tarihçi Selim Erdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen konferansta, milli mücadelenin bağımsızlık ruhu anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılına özel "Mondros...

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılına özel "Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne" konferansı düzenlendi. Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'ndaki konferansa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılına özel "Mondros...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
3
Erzincan'da AFAD gönüllüsü kros motosikletiyle mahsur kuzuyu kurtardı
4
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
5
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
6
Yerlikaya: Artvin'de 'Türkiye'nin Huzuru' ile terörsüz geleceğe emin adımlarla
7
İBB'den dijital uygulama tabanlı 150 taksi ihalesi — Son başvuru 1 Eylül

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı