Abbas ile Papa 14’üncü Leo’nun İlk Görüşmesi: Gazze'ye Acil Yardım ve İki Devletli Çözüm

Mahmud Abbas, Vatikan'da Papa 14’üncü Leo ile ilk görüşmesinde Gazze'ye acil yardım ve çatışmanın iki devletli çözümle sona erdirilmesini konuştu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:03
Abbas ile Papa 14’üncü Leo’nun İlk Görüşmesi: Gazze'ye Acil Yardım ve İki Devletli Çözüm

Abbas ile Papa 14’üncü Leo’nun ilk resmi görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan ziyaretinde Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile bir araya geldi. Ziyaret, 26 Haziran 2015 tarihli ve Vatikan’ın Filistin Devleti’ni tanımasını sağlayan Kapsamlı Anlaşma'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşti.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Vatikan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili arasındaki ilk görüşmede özellikle Gazze'deki sivillere acil yardım sağlanması gerektiği ve çatışmanın iki devletli çözüm yoluyla sonlandırılması konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin "samimi" bir ortamda geçtiği bildirildi.

Papa Franciscus'un mezar ziyareti

Abbas, Roma'ya vardığı gün Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndeki mezarını ziyaret etti. Abbas, üzerinde 'Franciscus' yazılı mermer mezara çiçek bıraktı ve gazetecilere yaptığı açıklamada 'Papa Francis’i görmeye geldim. Çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamam. Ayrıca, kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan Filistin’i tanımasını da unutamam' dedi.

Sonraki temaslar

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek.

