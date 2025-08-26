Abbas Salihi: Türkiye ile İlişkilerimiz Özel Bir Yerde

Bag-ı Ziba’da basın toplantısı

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile ilişkilerimiz her alanda iyidir ve yıllardır bu ilişkiler devam etmektedir." dedi.

Salihi, Bakanlığın başkent Tahran'daki Bag-ı Ziba yerleşkesinde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salihi, özellikle 2025 yılı kapsamında planlanan kültürel iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 Türkiye-İran Kültür Yılı ve komşuluk politikası

AA muhabirinin, "2025 yılının Türkiye-İran Kültür Yılı ilan edilmesi kapsamında hangi kültürel etkinlikler ve projeler planlanıyor ve İran’ın komşularla ilişkileri güçlendirme politikası kapsamında Türkiye ile kültürel alanda hangi yeni fırsatlar görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Salihi, İran'ın komşularla iyi ilişkilere büyük önem verdiğini belirtti.

Salihi, Cumhurbaşkanımızın (Mesud Pezeşkiyan) ifadesine atıfta bulunarak, "biz komşularımızla sadece komşu değil bilakis bir aileyiz. Sınırlar çizilmiş olabilir ama kültürel ve tarihi açıdan o kadar çok bağımız var ki bir aile olarak görülmekteyiz." dedi.

Bakan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iki ülke arasında çeşitli düzeylerde sürekli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti ve "Bu ilişkilerin özel bir yeri var. Ne yazık ki merhum Cumhurbaşkanı'nın (İbrahim Reisi) ve beraberindekilerin şehadeti ve İran’da meydana gelen olaylar nedeniyle 2025 yılından tam anlamıyla yararlanılamadı." ifadelerini kullandı.

Gecikmelerin telafisi ve kültürel iş birlikleri

Salihi, ülkedeki olaylar nedeniyle ertelenen kültürel programların telafi edilmesini umduklarını belirterek, "Türkiye ile programımız geniş ve derindir. Medya alanında sürekli bir etkileşimimiz oldu ve Kültür Bakanlığında da durum aynı. Kitap fuarı burs programında da Türk dostlarımızdan iyi bir işbirliği gördük ve bu yol başladı. Umarız bu gecikmeleri telafi ederiz." dedi.

Toplantı sırasında dikkat çeken bir an da yaşandı; enerji tasarrufları kapsamında bazı bölgelerde uygulanan elektrik kesintileri nedeniyle toplantı salonunda elektriklerin kesilmesi dikkat çekti.