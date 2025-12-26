ABC Lojistik: Hizmet İhracatında Türkiye'nin Zirvesine Çıktı

Türkiye’nin lojistik gücünü dünyaya taşıyan ABC Lojistik, hizmet ihracatındaki başarısını görkemli bir gala ile kutladı. Şirket, Türkiye’nin en çok hizmet ihracatı yapan ilk 7 firması arasına girme başarısını resmi törenle tescilledi.

Gala ve kutlama

Şirket, bu tarihi zaferi 'Büyük ABC Ailesi' ile birlikte coşkuyla taçlandırdı. Resmi törenin ardından gerçekleşen gala gecesi, çalışanların katkılarını öne çıkaran sıcak anlara sahne oldu.

Başarı belgesi ve emeğin vurgusu

Başarı, yetkili makamlarca takdim edilen başarı belgesiyle resmiyet kazandı. Ancak yönetim konuşmasında, bu başarının asıl sahiplerinin ofislerde, depolarda ve direksiyon başında ter döken çalışanlar olduğu vurgulandı.

Çalışanlar sahnede: 'O Ses ABC'

Resmi programın ardından eğlenceye geçen gecede, çalışanlar sahnede yeteneklerini sergiledi. 'O Ses ABC' yarışması gecenin en çok konuşulan anı olurken, heyecan dolu çekilişler ve sürpriz hediyeler gecenin coşkusunu artırdı.

Birlik ve gurur

Gecenin finalinde sahne alan profesyonel sanatçı eşliğinde ekip müzikle stres attı ve birlik mesajı verdi. Şirket, sadece bir işveren değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şirket yetkilileri:

Biz sadece yük taşımıyoruz; Türkiye’nin emeğini ve vizyonunu dünyaya taşıyoruz. İlk 7’de yer almak bir sonuç değil, bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu başarının asıl mimarları olan çalışma arkadaşlarımızla aynı gurur tablosunda buluşmak bizim için paha biçilemez.

Gelecek hedefleri

Hizmet ihracatında çıtayı her geçen yıl yükselten ABC Lojistik, global pazardaki gücünü artırmayı ve mutlu çalışan, sürdürülebilir başarı ilkesiyle sektöre örnek olmayı hedefliyor.

