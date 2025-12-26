DOLAR
Kayseri’de Heimlich Manevrası: Boğazına Cisim Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

Kayseri Melikgazi'de teneffüste boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı; anlar okul kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:09
O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ilkokulda, teneffüs sırasında boğazına cisim kaçan bir öğrenci nefes almakta zorlandı. Olayın hemen ardından öğretmenler müdahale etti ve çocuğa Heimlich manevrası uygulandı.

Uygulama sonucu öğrenci tekrar normale döndü ve hayati tehlikesi giderildi. Müdahale anları, okulun güvenlik sistemi tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde, boğazına cisim kaçan öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, diğer öğretmenlerin hızla toplanarak müdahaleye destek verdiği görülüyor. Olayda herhangi bir ek bilgi veya üçüncü şahıs bilgisi paylaşılmadı.

Okul yönetimi ve görevliler olayın ardından gerekli ilk yardımın zamanında ve etkili biçimde uygulandığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

