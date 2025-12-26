Bozbey’den Kaçak Yapı Uyarısı: Bursa’nın 2050 Vizyonu ve Çınarcık Hamlesi

Bozbey’den Kaçak Yapı Uyarısı ve Bursa’nın 2050 Vizyonu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 2050 yılını kapsayan vizyon planı çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Planlama sürecini yürüten Bursa Planlama Ajansının çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Bozbey, yakın zamanda yeni plana geçilecek açıklamasında bulundu.

Planlama Süreci ve Katılımcılık

Bozbey, İmar ve Şehircilik Dairesi bünyesindeki Bursa Planlama Ajansı çalışmaları hakkında detayları paylaştı. Danışma kurulunda Prof. Dr. Kayıhan Palanın sorumluluk üstlendiğini, sürece 28 akademik oda temsilcisi, 3 üniversite temsilcisi, 9 bilim insanı ve kent konseyi yöneticilerinin katıldığını aktardı. Hazırlanan çalışmalarda 835 pafta ve 72 rapor ile nüfus, göç, ulaşım, sanayi, iklim, kültürel miras ve sosyal yapı konularının ele alındığını söyledi.

Çalışmanın kapsamı içinde 500 civarında toplantı, 80 derinlemesine mülakat, 17 ilçede belediye ve muhtarlarla yürütülen çalıştaylar ve binlerce vatandaşın katıldığı anketler yer aldı. Bozbey, planın Türkiye’de ilk kez yürütülen stratejik çevresel değerlendirme ile birlikte hazırlandığını vurguladı.

Kaçak Yapılara Kararlı Müdahale Çağrısı

Başkan Bozbey, kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı uyarıda bulunarak ilçe belediye başkanlarına seslendi: "Ovamızda halen yapımları devam eden fabrika, depo kaçak yapılara derhal müdahale etsinler ve ortadan kaldırsınlar." Tespitlerin yapıldığını ve gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bozbey, ayrıca imar denetimlerinin arttırıldığını, imar yönetmeliği revizyonunun akademisyenler ve meslek odaları ile olgunlaştırıldığını ve yakın sürede meclise sunulacağını kaydetti.

Ulaşım ve Raylı Sistem Yatırımları

Raylı sistem yatırımları hakkında bilgi veren Bozbey, Üniversite–Balkan metro hattı ile Çalı hafif raylı hattının 2026 yılında ihale edileceğini söyledi. Yeni alternatif yollar kapsamında Ankara-İzmir yolu ile Mudanya yoluna paralel, 29 kilometre uzunluğunda 65 metrelik kuzey bulvarı planlandığını aktardı.

Görükle–Balkan–Çalı–Demirtaş hatlarının yatırım programına alınması için proje ihalesinin yapıldığını, depo sahasında inşaata başlandığını ve T1–T2 entegrasyonuyla hattın daha geniş erişim sağlayacağını ifade etti. Bozbey, BURSARAY hattının Görükle–Balkan hattıyla birlikte yaklaşık 50 kilometrelik hatta dönüşeceğini ve hat güvenliği için merkez aktarma istasyonu planladıklarını belirtti.

Su Kaynakları, Çınarcık ve Arıtma Tesisleri

Yağışların iyi gittiğini belirten Bozbey, Çınarcık Barajı suyunun yakın zamanda Bursalılarla buluşturulacağını söyledi. Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatının %75 oranında tamamlandığını ve tesisin 2026 yılında faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Tesisin 300 bin m³ su arıtma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Bu yıl içinde açılan by‑pass hatlarıyla Doburcaya toplam 140 bin m³ su iletildiğini, Nilüfer ve Doğancı barajlarından iletim kapasitesi artırıldığını aktardı. Bozbey, kentin günlük su tüketiminin 430 bin m³ seviyesine çekildiğini ve vatandaşların tasarrufuna teşekkür ettiğini söyledi.

Altyapı, Yeşil Alan ve Çevre Çalışmaları

Bozbey, altyapı çalışmalarına büyük yatırım yapıldığını, 17 ilçede 6 milyar 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti. Kanalizasyon, yağmur suyu ve isale hatlarında yenilemeler yapıldığını; İnegöl’e sadece altyapı için 2 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Yeşil alanlara ilişkin olarak 10 milyon m² park ve yeşil alan takip ettiklerini, bu yıl yaklaşık 250 bin m² yeni yeşil alan kazandırıldığını ifade etti. Kuraklığın sürmesi halinde çim alanlarda azaltmaya gidilebileceğini ve sulamada yer altı suyuna öncelik verileceğini açıkladı. Ayrıca 75. Yıl Kent Ormanı 2. etap ihalesi gerçekleştirildi.

Hava kalitesi ölçümlerinin 31 noktadan 41 noktaya çıkarılacağı, maske dağıtımı yapılacağı ve 2,13 milyar avroluk yeşil yatırım hedefiyle yıllık 663 bin ton eşdeğer sera gazı azaltımı öngörüldüğü belirtildi.

Tarım, Kırsal Destek ve Sosyal Hizmetler

Tarım politikalarına önem verdiklerini vurgulayan Bozbey, suyun %70inin tarımda kullanıldığını, daha az su tüketen ürünlere dönüşüm hedeflendiğini söyledi. 2025’te 17 ilçede 5.800 üreticiye 15 milyon metre damla sulama borusu dağıtıldığını, mazot desteği, yem-aşılama destekleri ve tohum dağıtımları yapıldığını açıkladı.

Sosyal yardımlarda 2025’te Halk Kart, emekli destekleri, kent lokantaları, burslar ve eğitim programlarının sürdüğünü belirtti. İlave olarak 2025’te 10 bin öğrenciye burs verildiğini ve Bursa Kent Akademisi aracılığıyla binlerce kişiye ücretsiz eğitim sağlandığını aktardı.

Afet Hazırlıkları ve Kentsel Dönüşüm

Afet master planı analizlerinin başladığını, Hüdavendigar Kent Parkının deprem parkı ve geçici barınma alanı olarak belirlendiğini söyledi. 12 deprem senaryosu hazırlandığını ve 1061 mahallede afet konteyneri bulundurulacağı bilgisini verdi. Kentsel dönüşümün ise yaşam kalitesini önceleyen bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı.

Bozbey, konuşmasını Bursa’nın uzun vadeli planlanması, kaçak yapılarla mücadele, ulaşım ve su yatırımlarının önceliği ile tamamladı ve yeni çevre düzeni planını yılın ilk aylarında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, 2025 YILINDA YAPILAN HİZMETLERİ MERİNOS ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA ANLATTI.