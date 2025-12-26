DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Batman'da 13 Yaşındaki Muhammed Eyüp 52 Gündür Şiddetli Öksürükle Mücadele Ediyor

Batman'da 13 yaşındaki Muhammed Eyüp, 52 gündür süren şiddetli öksürük nöbetleriyle mücadele ediyor; aile, daha donanımlı hastane ve yetkili desteği bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:00
Batman'da 13 Yaşındaki Muhammed Eyüp 52 Gündür Şiddetli Öksürükle Mücadele Ediyor

Batman'da 13 yaşındaki Muhammed Eyüp 52 gündür şiddetli öksürükle mücadele ediyor

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Arı'nın ikinci çocuğu Muhammed Eyüp Arı (13), 52 gün önce başlayan ve giderek şiddetlenen öksürük nöbetleri nedeniyle hayatı olumsuz etkilendi. Aile, çocuğun sağlık sorununa çözüm bulunması için yetkililerden destek bekliyor.

Tedavi süreci ve başvurular

Rahatsızlığı nedeniyle birçok kez hastaneye başvuran Muhammed Eyüp için yapılan tetkiklere rağmen kesin teşhis konulamadı. Son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muhammed'in sözleri

"Sağlığıma kavuşmak istiyorum"

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Muhammed Eyüp Arı, "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.

Ailenin çağrısı

Oğlunun durumunun kendilerini çaresiz bıraktığını söyleyen anne Nesrin Arı, "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

BATMAN’DA 52 GÜNDÜR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ, 13 YAŞINDAKİ MUHAMMED EYÜP ARI’NIN...

BATMAN’DA 52 GÜNDÜR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ, 13 YAŞINDAKİ MUHAMMED EYÜP ARI’NIN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR. AİLE, ÇOCUKLARININ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR.

BATMAN’DA 52 GÜNDÜR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ, 13 YAŞINDAKİ MUHAMMED EYÜP ARI’NIN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025
5
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
6
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
7
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı