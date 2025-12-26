Batman'da 13 yaşındaki Muhammed Eyüp 52 gündür şiddetli öksürükle mücadele ediyor

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Arı'nın ikinci çocuğu Muhammed Eyüp Arı (13), 52 gün önce başlayan ve giderek şiddetlenen öksürük nöbetleri nedeniyle hayatı olumsuz etkilendi. Aile, çocuğun sağlık sorununa çözüm bulunması için yetkililerden destek bekliyor.

Tedavi süreci ve başvurular

Rahatsızlığı nedeniyle birçok kez hastaneye başvuran Muhammed Eyüp için yapılan tetkiklere rağmen kesin teşhis konulamadı. Son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muhammed'in sözleri

"Sağlığıma kavuşmak istiyorum"

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Muhammed Eyüp Arı, "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.

Ailenin çağrısı

Oğlunun durumunun kendilerini çaresiz bıraktığını söyleyen anne Nesrin Arı, "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

