Nazilli İİBF'de Siber Güvenlik Semineri — Uğur Bulut ve Halil Ateş Bilgilendirdi

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için düzenlenen Siber Güvenlik Semineri, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla Nazilli İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde Hangi Konular Ele Alındı?

Etkinlikte, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmeni Uğur Bulut tarafından; siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama ve öğrencilerin banka hesapları ile kişisel bilgilerinin suç faaliyetlerinde kullanılması gibi önemli başlıklar detaylı örneklerle aktarıldı.

Hukuki Boyut ve Cevaplanan Sorular

Seminerde ayrıca Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş söz alarak, bu tür suçların hukuki sonuçları ve cezai yaptırımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik, dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Öğrenciler ve katılımcılar, seminer kapsamında edinilen bilgilerin günlük dijital kullanım ve hesap güvenliği açısından yol gösterici olduğunu belirtti.

