DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Nazilli İİBF'de Siber Güvenlik Semineri — Uğur Bulut ve Halil Ateş Bilgilendirdi

Nazilli İİBF'de düzenlenen seminerde siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kişisel verilerin suistimali konuları ele alındı; hukuki boyutları Halil Ateş anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:19
Nazilli İİBF'de Siber Güvenlik Semineri — Uğur Bulut ve Halil Ateş Bilgilendirdi

Nazilli İİBF'de Siber Güvenlik Semineri — Uğur Bulut ve Halil Ateş Bilgilendirdi

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için düzenlenen Siber Güvenlik Semineri, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla Nazilli İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde Hangi Konular Ele Alındı?

Etkinlikte, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmeni Uğur Bulut tarafından; siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama ve öğrencilerin banka hesapları ile kişisel bilgilerinin suç faaliyetlerinde kullanılması gibi önemli başlıklar detaylı örneklerle aktarıldı.

Hukuki Boyut ve Cevaplanan Sorular

Seminerde ayrıca Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş söz alarak, bu tür suçların hukuki sonuçları ve cezai yaptırımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik, dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Öğrenciler ve katılımcılar, seminer kapsamında edinilen bilgilerin günlük dijital kullanım ve hesap güvenliği açısından yol gösterici olduğunu belirtti.

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ...

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ, NAZİLLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA NAZİLLİ İİBF KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025
5
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
6
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
7
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı