Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Gıda Denetimleri: 13 İlçede 103 Personel Sahada

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak için Aralık ayı boyunca 13 ilçede 103 personelle gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:50
Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin il genelinde artırıldığını açıkladı.

Aralık Ayı Boyunca Süren Denetimler

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın 13 ilçesinde Aralık ayı boyunca gıda maddesi satan ve üreten işletmelere aralıksız denetimler gerçekleştirdi. Üretim tesislerinde başta hijyen olmak üzere halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar üzerinde kontrol yapıldı.

Gıda maddesi satan işletmelerde ise ürünlerin son tüketim tarihleri başta olmak üzere, sağlıklı gıda tüketimi için aranan şartların yerine getirilip getirilmediği denetlendi.

103 Personelle Sahada

Denetimlere ilişkin bilgi veren İl Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla genelinde 13 ilçede, 103 personel ile sahada olduklarını söyledi. Baydar, yılbaşı döneminde gıda ve alkol tüketimindeki artış nedeniyle denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü ve bu dönemde daha da yoğunlaştırıldığını vurguladı.

"Amacımız halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak", diyen Baydar, son bir ay boyunca özellikle yoğun bir denetim seferberliği yürüttüklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

