ABD Anketi: Halkın İsrail'e Desteği Önemli Ölçüde Azaldı

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:43
New York Times (NYT) ve Siena Üniversitesi anketi (22-27 Eylül 2025)

New York Times (NYT) ile Siena Üniversitesi işbirliğiyle 22-27 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ülke çapındaki anket, ABD halkının İsrail'e yönelik desteğinde belirgin bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çalışmada 1313 kayıtlı seçmenin görüşleri alındı.

Ankete göre katılımcıların %51'i, Tel Aviv yönetimine ek ekonomik ve askeri yardım gönderilmesine karşı olduklarını belirtti. Bu sonuç, kamuoyunda ek yardıma ilişkin desteğin zayıfladığına işaret ediyor.

Katılımcıların hangi tarafı desteklediklerine dair dağılımda ise Filistinlilere destek %35, İsrail'e destek %34 olarak kaydedildi. Bu oranlar 2023'te sırasıyla %20 ve %47 şeklindeydi.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, 30 yaşın altındaki katılımcıların %68'i İsrail'e ek ekonomik veya askeri yardıma karşı olduklarını ifade etti; genç nüfusun bu konudaki tutumu belirgin şekilde farklılaştı.

Ankette, katılımcıların %58'i İsrail'in tüm esirler serbest bırakılmamış olsa bile sivil kayıpları önlemek için askeri harekatını durdurması gerektiğini savundu. Ayrıca, katılımcıların %40'ı İsrail'in Gazze'de düşündüğünü aktardı.

Bu son oran, 2023'teki %22lik değerle karşılaştırıldığında neredeyse iki kat artış gösterdi ve kamuoyundaki algı değişimini gözler önüne serdi.

Sonuç: NYT-Siena anketi, ABD'de İsrail'e yönelik desteğin azaldığını, özellikle genç seçmen arasında ek yardıma karşı duruşun güçlendiğini ve sivillere yönelik endişelerin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu.

