ABD Anketi: Halkın İsrail'e Desteği Önemli Ölçüde Azaldı

New York Times (NYT) ve Siena Üniversitesi anketi (22-27 Eylül 2025)

New York Times (NYT) ile Siena Üniversitesi işbirliğiyle 22-27 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ülke çapındaki anket, ABD halkının İsrail'e yönelik desteğinde belirgin bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Çalışmada 1313 kayıtlı seçmenin görüşleri alındı.

Ankete göre katılımcıların %51'i, Tel Aviv yönetimine ek ekonomik ve askeri yardım gönderilmesine karşı olduklarını belirtti. Bu sonuç, kamuoyunda ek yardıma ilişkin desteğin zayıfladığına işaret ediyor.

Katılımcıların hangi tarafı desteklediklerine dair dağılımda ise Filistinlilere destek %35, İsrail'e destek %34 olarak kaydedildi. Bu oranlar 2023'te sırasıyla %20 ve %47 şeklindeydi.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, 30 yaşın altındaki katılımcıların %68'i İsrail'e ek ekonomik veya askeri yardıma karşı olduklarını ifade etti; genç nüfusun bu konudaki tutumu belirgin şekilde farklılaştı.