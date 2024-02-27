ABD Başkanı Biden, İsrail'in Ramazan ayı için saldırılarını askıya alacağını duyurdu

Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları 7 Ekim’den beri devam ederken, Hamas ile yürütülen ateşkes müzakereleri için sevindirici bir haber geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki insani durumla ilgili olarak, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" dedi.

Amerikan NBC kanalında komedyen Seth Meyers ile yaptığı röportajda konuşan Biden, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı.

Filistinli mahkumlar ile İsrailli rehineler arasında bir takas anlaşması yapılması için Paris’te devam eden ateşkes görüşmelerinde bir taslak teklif hazırlandı. Bu teklife göre, Ramazan ayının süresince 40 gün boyunca askeri faaliyetler durdurulacak ve her 10 Filistinli mahkum için 1 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

Paris’teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklif, Gazze’den kuzeye sığınan sivillerin geri dönmesine olanak tanıyor, ancak sadece askere gitmemiş erkekler için. Filistinli mahkumlar ile takas edilecek İsrailli rehineler ise sadece kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalı olanlar. Ayrıca her gün Gazze’ye 500 kamyon yardım malzemesi girecek ve çok sayıda çadır ve karavan dağıtılacak. Taslak, Gazze Şeridi’nde bulunan fırın ve hastane gibi temel hizmetlerin de tamir edilmesini kapsıyor.