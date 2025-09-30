ABD, Brezilya ve Güney Afrika'yı İnsan Ticareti İzleme Listesine Aldı

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:50
ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya ve Güney Afrika'yı insan ticaretiyle mücadelede kaydedilen ilerlemenin yetersiz kaldığı gerekçesiyle izleme listesine dahil etti. Karar, Bakanlık tarafından yayımlanan ve zorla çalıştırma, cinsel istismar ile modern köleliğin diğer türleriyle mücadeleyi değerlendiren yıllık İnsan Ticareti Raporu (TIP) kapsamında alındı.

Raporda her iki ülkenin de 'önemli çabalar' gösterdiği kabul edilmesine rağmen, alınan sonuçların yetersiz olduğu vurgulandı ve iki ülke 2. Kademe İzleme Listesi'ne eklendi.

Brezilya için rapor, insan ticareti soruşturmaları, açılan davalar ve verilen mahkumiyet kararlarında düşüş kaydedildiğini belirtiyor. Bu gerileme, ülkenin izleme listesinde yer almasına neden oldu.

Güney Afrika hakkında ise önceki yıllara kıyasla daha az mağdur tespit edildiği ve daha az dava açıldığı notu düşüldü; bu durum ülkenin 2. Kademe İzleme Listesi'ne alınmasında etkili oldu.

Listede yer almaları nedeniyle söz konusu ülkeler, insan ticaretiyle mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmezlerse olası ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalabilecekler.

Bu karar, Başkan Donald Trump yönetimi ile iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Trump, Güney Afrika'yı beyaz azınlığa zulmetmekle suçlamış; Brezilya'ya ise eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanıp mahkum edilmesinin ardından tarifeler ve kısıtlamalar getirilmişti.

