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ABD, Danimarka'ya GPS Güdümlü Excalibur Mermileri Satacak

Pentagon, Danimarka'ya 121 milyon dolarlık GPS güdümlü Excalibur top mermisi satış onayını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:10
ABD, Danimarka'ya GPS Güdümlü Excalibur Mermileri Satacak

ABD, Danimarka'ya Güdümlü Top Mermisi Satışını Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Danimarka'ya GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin satışını onayladığını açıkladı.

İlgili Açıklamalar

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Bu satış, hassas nişan alabilme yeteneği sağlayarak ve vuruş kabiliyetini artırarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Mermi Özellikleri

Ayrıca, 155 milimetrelik M982 Excalibur güdümlü top mermisinin satışının toplam değerinin yaklaşık 121 milyon dolar olabileceği belirtildi. Excalibur mermisi, 1 metre uzunluğunda, 48 kilogram ağırlığında olup, içerisinde plastik bağlı patlayıcı bulundurmaktadır.

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