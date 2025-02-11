DOLAR
36,03 -0,08%
EURO
37,36 -0,65%
ALTIN
3.358,14 0,05%
BITCOIN
3.427.842,71 2,31%

ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti

DOGE, Eğitim Bakanlığı'nın IES bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yaparak eğitim sistemine darbe vurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:15
ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti

ABD'de Eğitim Sistemine Darbe: IES'in Bütçesinde 900 Milyon Dolarlık Kesinti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapıldığını açıkladı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından federal israfı engelleme amacıyla kurulan DOGE'nin uygulamaları çerçevesinde alındı.

Associated Press'in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, DOGE'nin bu hamlesi, IES'in akademik gelişim üzerindeki etkilerini sorgulatan tartışmalara yol açtı. Bakanlık İletişim Stratejisi yetkilisi Madison Biedermann, söz konusu kesintinin 'birincil çalışmalarını etkilemeyeceğini' belirtse de, feshedilen sözleşmelerin 'hassas iş bilgileri' içerdiğini vurguladı.

Kesintilere Tepkiler Yükseliyor

Eğitim sektöründeki uzmanlar, kesintilerin olumsuz etkileri olacağına dikkat çekiyor. Eğitim firmalarını bir araya getiren koalisyonun başkanı Rachel Dinkes, bu durumu 'yıkıcı' olarak nitelendirirken, eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayan tek bağımsız ajansın bu şekilde zarar görmesini eleştirdi.

Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı Patty Murray, kamu eğitim kalitesi üzerindeki olası uzun vadeli sonuçlara karşı çıkarak, bu kesintinin eğitim alanındaki önemli ilerlemelere zarar verebileceğini savundu.

Zamanla daha fazla tartışmaya neden olan bu bütçe kesintileri, öğrenci hakları savunucularını da harekete geçirerek, ABD'nin ulusal eğitim sisteminin 'hesap verebilirliğine zarar verebileceği' uyarısında bulunmalarına yol açtı.

DOGE'nin paylaşımında, toplamda 89 sözleşme ve 29 eğitim hibesi'nin feshedildiği belirtilirken, IES'in, ülkedeki eğitim sisteminin sağlığı konusunda merkezi bir bilgi kaynağı olarak çalıştığı hatırlatıldı. Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından 'federal israfı engelleme' hedefiyle kurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti
2
Edirne'de Kovalamaca: 'Dur' İhtarı Sonrası Sürücü Yakalandı
3
Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı
4
Husiler’den Netanyahu'ya uyarı: Gazze'de askeri karşılık vermeye hazırız
5
AB, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasının Uygulanmasını Talep Ediyor
6
Suudi Arabistan, İsrail'in Aşırılık Yanlısı Açıklamalarını Reddetti
7
Samsun'un 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!