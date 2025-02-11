ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 900 Milyon Dolar Kesinti

ABD'de Eğitim Sistemine Darbe: IES'in Bütçesinde 900 Milyon Dolarlık Kesinti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapıldığını açıkladı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından federal israfı engelleme amacıyla kurulan DOGE'nin uygulamaları çerçevesinde alındı.

Associated Press'in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, DOGE'nin bu hamlesi, IES'in akademik gelişim üzerindeki etkilerini sorgulatan tartışmalara yol açtı. Bakanlık İletişim Stratejisi yetkilisi Madison Biedermann, söz konusu kesintinin 'birincil çalışmalarını etkilemeyeceğini' belirtse de, feshedilen sözleşmelerin 'hassas iş bilgileri' içerdiğini vurguladı.

Kesintilere Tepkiler Yükseliyor

Eğitim sektöründeki uzmanlar, kesintilerin olumsuz etkileri olacağına dikkat çekiyor. Eğitim firmalarını bir araya getiren koalisyonun başkanı Rachel Dinkes, bu durumu 'yıkıcı' olarak nitelendirirken, eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayan tek bağımsız ajansın bu şekilde zarar görmesini eleştirdi.

Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı Patty Murray, kamu eğitim kalitesi üzerindeki olası uzun vadeli sonuçlara karşı çıkarak, bu kesintinin eğitim alanındaki önemli ilerlemelere zarar verebileceğini savundu.

Zamanla daha fazla tartışmaya neden olan bu bütçe kesintileri, öğrenci hakları savunucularını da harekete geçirerek, ABD'nin ulusal eğitim sisteminin 'hesap verebilirliğine zarar verebileceği' uyarısında bulunmalarına yol açtı.

DOGE'nin paylaşımında, toplamda 89 sözleşme ve 29 eğitim hibesi'nin feshedildiği belirtilirken, IES'in, ülkedeki eğitim sisteminin sağlığı konusunda merkezi bir bilgi kaynağı olarak çalıştığı hatırlatıldı. Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından 'federal israfı engelleme' hedefiyle kurulmuştu.