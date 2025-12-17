DOLAR
Avcılar’dan Görünen Uludağ’ın Karlı Zirvesi İstanbulları Heyecanlandırdı

2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ zirvesinin ilk karı, İstanbul Avcılar’dan net görüldü; sahil yürüyüşçüleri manzaraya hayran kaldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:08
Avcılar’dan görülen Uludağ’ın karlı zirvesi

Mevsimin ilk karı Bursa Uludağ’ı beyaza bürüdü

Mevsimin ilk karıyla 2 bin 543 metre yükseklikteki Bursa Uludağın zirvesi, İstanbul Avcılar’dan net şekilde görüldü. Zirveye yağan kar, İstanbulluları heyecanlandırdı.

Havaların soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde görülen kar yağışı, 2 bin 543 metrelik Uludağ zirvelerini beyaza bürüdü.

Bugün İstanbul Avcılar Sahili’nden onlarca kilometre ötedeki Uludağ’ın karlı zirveleri görüldü. Nefes kesen manzara, sahilde yürüyüşe çıkanları kendine hayran bıraktı.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Buradan bir 100 kilometre var. Manzara çok güzel. Burada da hava çok güzel. Biz yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Uludağ manzarasını gören bir diğer vatandaş ise, "Güneşi de görünce çıkıp bir hava alalım dedik. Uludağ’ı da karlı gördük. Gerçekten uzakta ama yine de görünüyor" diye konuştu.

Manzarayı gören bir başka vatandaş ise, "Ben de oraya baktım bembeyaz. Biz doğma büyüme Bakırköy çocuğuyuz. Açık havalarda kar düştüğü zaman çok net görünüyor. Memleketimiz güzel" şeklinde konuştu.

