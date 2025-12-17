DOLAR
Sultangazi'de kurs mezunu Gülnaz Türkmen kuaförünü açtı

Sultangazi Belediyesi'nin SU-MEKAN kursunu bitiren Gülnaz Türkmen, Yunus Emre Mahallesi'nde kendi kuaför dükkanını açtı; açılışı Başkan Abdurrahman Dursun yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:03
Sultangazi'de kurs mezunu Gülnaz Türkmen kuaförünü açtı

Sultangazi'de kursiyer kuaför dükkanı açtı

Sultangazi Belediyesi’nin sanat ve meslek edindirme kursları sayesinde bir kadın daha kendi işinin patronu oldu. SU-MEKAN’da kuaförlük atölyesinde eğitim alan Gülnaz Türkmen, kursu başarıyla tamamladıktan sonra hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Hayaller gerçek oldu

Gülnaz Türkmen, eğitim sonrası Yunus Emre Mahallesi’ndeki kendi kuaför dükkanını açtı. Dükkanın açılışını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gerçekleştirdi.

Güçlü kadın güçlü toplum

Abdurrahman Dursun açılışta şu ifadeleri kullandı: "Meslek edindirme kurslarımızla istihdama katkı sunarken, her yaştan komşumuzun elinde bir altın bileziğinin olması için eğitimler veriyoruz. Hobisini gerçeğe dönüştürerek iş hayatına adım atan kursiyerlerimiz bizleri mutlu ediyor. Onlardan bir tanesi de Gülnaz hanım oldu. Hayallerini kurslarımızda aldığı eğitimlerle gerçeğe dönüştürürken kendi işinin patronu olmayı başardı. Yolu açık, kazancı bol olsun"

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki hizmet tesislerinde sürdürülen kurslarla binlerce kişinin sosyal hayata daha güçlü katılımını ve aile ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyor.

