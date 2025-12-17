DOLAR
Rize'de İshale Hattı Patladı — Tazyikli Su Cadde ve İşletmeyi Vurdu

Rize Tophane Mahallesi'nde altyapı çalışmasında kepçenin değdiği ishale hattı saat 10.10'da patladı; tazyikli su caddeyi ve bir işletmeyi vurdu, anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:03
Tophane Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında kaza

Rize’de yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bu sabah 10.10 sıralarında Rize merkeze bağlı Tophane Mahallesi, Barış Caddesi üzerinde gerçekleşti. Rize Belediyesi tarafından yürütülen çalışmada kazı yapan iş makinesinin kepçe kısmı, ishale hattına değdi.

Kepçenin değmesiyle birlikte boru patladı ve çevreye tazyikli su yayıldı. Olay anında bölgede bulunan bir belediye çalışanı doğrudan tazyikli suya maruz kalırken, kaldırımda yürüyen bir kadın son anda ıslanmaktan kurtuldu.

Patlamanın etkilediği bölgedeki bir işletme de fışkıran sudan nasibini aldı; işletmenin camı balçıkla kaplanırken içeri su girdi. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili yetkililerce yapılacak açıklamalar ve zarar tespit çalışmaları bekleniyor.

RİZE'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA PATLAYAN İSHALE ATTI GÜVELİK KAMERASINA YANSIDI.

RİZE'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA PATLAYAN İSHALE ATTI GÜVELİK KAMERASINA YANSIDI.

KEPÇENİN DEĞMESİYLE BORU PATLAYARAK ETRAFA TAZYİKLİ SU YAYMAYA BAŞLADI. BU ESNADA ORADA BULUNAN...

