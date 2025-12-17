Kağıthane Belediyesi ücretsiz mezarlık servisiyle ziyaretleri kolaylaştırıyor

Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde her ay düzenli olarak sunduğu ücretsiz mezarlık servisiyle vatandaşların vefat eden yakınlarını rahat ve güvenli bir şekilde ziyaret edebilmesini sağlıyor.

Uygulamanın detayları

Her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen uygulama kapsamında, ilçenin tüm mahallelerinden belirlenen duraklardan hareket eden servis araçları Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaşım sağlıyor. Ziyaretlerin ardından dönüşler yine aynı güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor.

Hizmet, özellikle kişisel aracı bulunmayan vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor.

Başkan Mevlüt Öztekin'in açıklaması

"Vatandaşlarımızın sevdiklerinin kabirlerine rahatça ulaşabilmeleri için bu hizmetimizi titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve duaları bizler için büyük değer taşıyor. Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Nasıl yararlanılır?

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Kâğıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0212 294 20 46 numaralı telefonundan ulaşabiliyor.

