Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyonet çarpıştı — Yaralanan yok

Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyonet çarpıştı

Kaza ayrıntıları

Iğdır-Halfeli beldesi arasındaki yolda sürücüsü öğrenilemeyen 55 YD 077 plakalı kamyonet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

