ABD'de kar fırtınası: Can kaybı 30'a yükseldi

Soğuk hava birçok eyalette ölüm ve hasara yol açtı

ABD'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin bildirdiğine göre 30'a yükseldi.

Yetkililer, can kayıplarının çeşitli nedenlere bağlı olduğunu aktardı. Teksas'ta 16 yaşında bir gencin kızak kazasında hayatını kaybettiği, Austin bölgesinde ise bir kişinin hipotermiden öldüğü bildirildi.

Louisiana yetkilileri kış fırtınasıyla bağlantılı 3 ölüm vakası bildirdi. Mississippi'de 2 ölüm rapor edilirken, Arkansas'ta 17 yaşında bir erkek çocuğunun kızak kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kuzey Carolina'da bir adamın otoyolda ölü bulunduğu, New York kentinde hafta sonunda açık havada 8 kişinin cansız bedenine rastlandığı kaydedildi. Kansas'ta bir kadın hipotermiden ölü bulundu ve karla kaplı olduğu bildirildi.

Massachusetts yetkilileri bir kadının kar küreme aracı tarafından çarpıldıktan sonra öldüğünü bildirirken, Tennessee yetkilileri hava şartlarıyla bağlantılı 3 ölüm vakası olduğunu açıkladı.

Yetkililer ayrıca Mississippi'nin bazı bölgelerinde fırtınanın neden olduğu hasarın "çok büyük" olduğunu belirtti. Ağaçların kaldırılması ve temizlenmesi çalışmalarının hızlandırıldığı, hatların onarımı ve değiştirilmesi için ek ekiplerin görevlendirildiği ifade edildi.

ABD’Yİ ETKİSİ ALTINDA ALAN SOĞUK HAVA VE KAR FIRTINASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 30’A YÜKSELDİ.