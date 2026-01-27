Soğuk Havalarda Kalbin Yükü Artıyor: Prof. Dr. Tarık Kıvrak Uyarıyor

Prof. Dr. Tarık Kıvrak: Soğuk hava damarları büzüştürerek kalbin iş yükünü artırıyor; kalp yetersizliği olanlara korunma, aşı ve ilaç uyarısı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:36
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Kıvrak, kış aylarında kalp yetersizliği bulunan hastaların artan risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Soğuk havanın etkisi

"Soğuk havanın damarların büzüşmesine neden olarak kalbin iş yükünü artırıyor. Bu durum nefes darlığı, çabuk yorulma ve vücutta ödem gibi şikayetlerin artmasına yol açabilir" dedi.

Korunma ve günlük önlemler

Prof. Dr. Kıvrak, soğuktan korunmanın büyük önem taşıdığını belirterek ani ısı değişimlerinden kaçınılması, kat kat giyinilmesi ve özellikle sabah erken saatlerde çok soğuk havada dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca ev ortamının ne çok soğuk ne de çok sıcak olmasının kalbin yükünü azaltacağını ifade etti.

Enfeksiyon riski, aşı ve takip

Kış aylarında enfeksiyon riskinin arttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvrak, "Grip ve solunum yolu enfeksiyonları kalp yetersizliğini hızla kötüleştirebilir. Bu nedenle grip ve pnömoni aşılarının ihmal edilmemesi, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımının sürdürülmesinin önemlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Kıvrak, tuz tüketiminin sınırlandırılması, sıvı alımının hekimin önerdiği düzeyde tutulması ve hastaların kendilerini iyi hissettikleri dönemlerde dahi ilaç dozlarını aksatmaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca "Kilo artışı, nefes darlığında artış, bacaklarda şişlik ya da gece nefes darlığıyla uyanma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması önem arz ediyor" cümlelerini kullandı.

