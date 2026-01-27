Reşat Hamurcu'dan Kışta Düşmelere Karşı Hayati Uyarılar

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Fizyoterapist Reşat Hamurcu, kış aylarında artan düşme vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Karlı ve buzlu zeminlerin yüksek risk oluşturduğunu vurgulayan Hamurcu, basit önlemlerle ciddi yaralanmaların önlenebileceğini belirtti.

Kayma Riski ve Ayakkabı Seçimi

Karlı ve buzlu havalarda kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmesi en temel önlem olarak öne çıkıyor. Hamurcu, "Eldiven kullanılabilir, diz ve kalçayı koruyan kalın kıyafetler tercih edilebilir" dedi.

Isınma ve Aktivite Öncesi Hazırlık

Uzun yürüyüş veya kayak gibi aktiviteler öncesinde mutlaka 5-10 dakikalık ısınma yürüyüşü yapılması gerektiğini belirten Hamurcu, ısınmış kasların düşme anında daha hızlı tepki verdiğini ve sakatlanma riskini azalttığını söyledi.

Hamurcu ayrıca kayak yapanlar ve mahalle aralarında kayan vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kaslar soğukken yapılan aktivitelerde kopma ve ciddi sakatlık riski artar. Düşerken elleri sert şekilde yere koymaktan kaçınılmalı. Mümkünse kalça üzerine ve yan şekilde düşmeye çalışılmalı. Bu, yüzey alanını artırarak basıncı azaltır" ifadelerini kullandı.

Kayakta Diz Pozisyonu

Kayak yapanların dizlerini kilitlememesi gerektiğini vurgulayan Hamurcu, dizlerin hafif fleksiyonda tutulmasının sakatlık riskini azalttığını söyledi.

Bel ve Yük Taşıma Uyarısı

Karlı zeminde yük taşırken belden eğilme tehlikeli olduğuna dikkat çeken Hamurcu, "Mutlaka bacak gücü kullanılmalı. Aksi halde bel fıtığı gibi rahatsızlıklar oluşabilir" uyarısında bulundu.

Düşme Sonrası ve Soğuma

Düşme sonrası ağrı hissedilirse bunu hafife almamak gerektiğini söyleyen Hamurcu, "Geçer denilmemeli. Kırık ya da fark edilmeyen başka bir sağlık sorunu olabilir. En yakın hastanenin acil servisine başvurulmalı" dedi.

Aktivite sonrası soğuma egzersizlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini, eve gelince hafif hareketler ve 5-10 dakikalık yürüyüşle kasların rahatlatılmasının önemini vurguladı.

