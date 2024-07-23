ABD'den Haiti'ye 60 Milyon Dolarlık İnsani Yardım

ABD Haiti’ye Büyük Yardım Gönderiyor

ABD, Karayipler'de bulunan Haiti’ye 60 milyon dolarlık bir insani yardım paketi sunacağını duyurdu. Bu yardım, Haiti halkının yaşam koşullarını iyileştirerek daha güvenli ve demokratik bir gelecek sağlamayı hedefliyor.

Yardım Detayları

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yardımcı malzemelerin yanı sıra zırhlı araçların da yardım paketine dahil edileceğini belirtti.

Haiti'deki Zor Durum

Haiti'de mevcut insani kriz oldukça karmaşık bir hal almış durumda. Yaklaşık 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaçken, ülkede yaşanan toplumsal huzursuzluk, çete şiddeti, hastalık, ekonomik istikrarsızlık gibi sorunlar durumu daha da zorlaştırıyor.

Şiddet Olaylarının Artması

Haiti’deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastından sonra tırmanmaya başladı. Ayrıca, 2021 yılındaki büyük depremler, yüksek enflasyon ve kolera vakaları da durumu kötüleştirdi. Nisan 2022'den bu yana, silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Yardımların Önemi

Artan gıda fiyatları ve enflasyon, nüfusun yaklaşık %40’ının gıda yardımlarına bağımlı hale gelmesine yol açtı. Bu nedenle, uluslararası yardımlar Haitililerin hayatta kalması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler raporları, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının savaş halindeki bir ülkenin seviyesine yaklaştığını belirtiyor.