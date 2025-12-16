DOLAR
Kayseri'de 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL ceza

Kayseri'de iki ayrı uyuşturucu davasında 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:46
Kayseri'de iki ayrı davada 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapma' suçlamasıyla yargılanan üç sanığa mahkeme tarafından toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL adli para cezası verildi.

İ.G.'nin dosyası

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık İ.G.'ye mahkeme heyeti, suçtan dolayı 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

A.T. ve M.K. hakkında hüküm

Aynı mahkemenin diğer dosyasında yargılanan A.T. ve M.K. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası aldı; mahkeme iki sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

