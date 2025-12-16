DOLAR
Bursa'da Her Ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü': Öğrenciler Formayla Okula Gidecek

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla her ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü' ilan edildi; öğrenciler Bursaspor ve yerel kulüplerin formalarıyla okula gelebilecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:11
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında, her ayın 16'sı "Bursa Spor Günü" olarak belirlendi. Proje çerçevesinde, Milli Eğitim’e bağlı okullarda öğrenciler bu tarihlerde Bursaspor başta olmak üzere şehirdeki spor kulüplerinin forma ve eşofmanlarıyla okula gelebilecek.

Uygulama il geneline yayılıyor

Uygulama bu aydan itibaren hayata geçirilecek ve il genelindeki tüm ilçelerde de geçerli olacak. İnegöl'de İnegölspor, Gemlik'te ise Gemlikspor formalarının öğrencilere dağıtımına başlandı.

Hedefler ve proje kapsamı

Proje; öğrenci, öğretmen ve veliler arasında spora olan ilgiyi artırmayı, şehir takımlarına aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda, Hareketli Yaşam Oyun Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında her ayın 16'sında öğrencilerin şehrin renkleri olan yeşil-beyaz ağırlıklı kıyafet ve formalarla okula gelmeleri teşvik edilecek.

Geri bildirim ve duyuru

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı karar, öğrenci, veli ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulamayla ilgili bilgilendirme öğrenci ve velilere duyuruldu.

