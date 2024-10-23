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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan TUSAŞ'a Kınama

Antony Blinken, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:54
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan TUSAŞ'a Kınama

ABD Dışişleri Bakanı'ndan TUSAŞ'a Destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) aleyhine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Açıklamada Duygularını Paylaştı

Bakan Blinken, Kahramankazan yerleşkesine yapılan saldırının ardından X platformunda bir mesaj yayımladı. Mesajında, "ABD olarak müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve bugün yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım, saldırının kurbanları ve onların aileleriyle beraberdir," ifadelerini kullandı.

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