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ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne yapılan 8,7 milyar dolarlık bağışların sivil haklar yasalarına uygunluğunu araştırıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 01:01
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan 8,7 milyar dolarlık hibe ile ilgili önemli bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Harvard'ın topladığı bu yüksek bağış miktarının yanı sıra, federal hükümetle imzaladığı 255 milyon dolarlık sözleşmenin uygunluğunun da inceleneceği belirtildi.

Soruşturmanın amacı, söz konusu hibenin sivil haklar yasalarına uygun bir şekilde kullanıldığından emin olmaktır. Bu incelemenin, ABD'deki üniversite kampüslerinde antisemitik tacizi ortadan kaldırmayı hedefleyen daha geniş bir araştırmanın parçası olduğu vurgulandı.

Eğitim Bakanı Linda McMahon, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Harvard'ın kampüste öğrencileri antisemitik ayrımcılıktan korumadaki başarısızlığı, özgür sorgulama yerine bölücü ideolojileri teşvik ederken, itibarını ciddi şekilde tehlikeye attı. Harvard, bu yanlışları düzeltebilir ve kendini akademik mükemmelliğe ve hakikat arayışına adanmış, tüm öğrencilerin kampüsünde güvende hissettiği bir ortam oluşturarak geri dönebilir," ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklaması, Columbia Üniversitesinin mart ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin kampüste antisemitizmle mücadele taleplerini kabul etmesinin ardından geldi. Columbia Üniversitesi yönetimi, söz konusu talepleri yerine getirmenin okula sağlanan 400 milyon dolarlık fonun kesilmesini önleyeceği için bu kararı aldığını duyurdu.

Columbia'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, hükümetin talepleri doğrultusunda antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği ve İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği kaydedildi.

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