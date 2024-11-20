ABD, Gazze'de Acil Ateşkes Talep Eden BMGK Tasarısını 4. Kez Veto Etti

ABD, BMGK'de Gazze'de Acil Ateşkes Tasarısını 4. Kez Veto Etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin önlenmesi talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Oylama Detayları

15 üyeli BMGK'da, Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre’den oluşan 10 üye tarafından sunulan tasarı oylamaya sunuldu. ABD, karar tasarısını veto etti ve diğer 14 üye ise tasarı için "evet" oyu kullandı.

Oylama öncesinde konuşan Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, karar tasarısının BMGK üyeleri arasında haftalarca süren müzakereler sonucu hazırlandığını belirtti. Rodrigues-Birkett, tasarının Gazze’deki korkunç insani durumu dikkate alarak oluşturulduğunu ifade etti.

ABD'nin Açıklamaları

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Karar tasarısı için yürütülen müzakereler boyunca koşulsuz ateşkes talebinin, esirler serbest bırakılmadan desteklenemeyeceğini" dile getirdi. Wood, tasarının kabul edilmesinin, Hamas için tehlikeli bir mesaj taşıdığını savundu.

Wood, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının kınanmamasını eleştirerek, "Karar tasarısının kabulü halinde Hamas'ın müzakere masasına oturması için inisiyatifi kalmayacak" dedi.

Karar Tasarısının İçeriği

Karar tasarısında, Gazze'de tüm tarafların acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkese uyması , ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor. Tarafların, gözaltında tuttukları kişilere yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiği vurgulanıyor.

Gazze Şeridi’nde sivil nüfusun hayatta kalabilmesi için temel hizmetlere ve insani yardıma erişim sağlanması; insani yardımın Gazze’ye engelsiz ulaşabilirliği talep ediliyor. Tasarıda ayrıca, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardımlarla ilgili sürecin BM koordinasyonunda gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD'nin Veto Geçmişi

ABD, daha önce de Gazze'de acil ateşkes talep eden 3 BMGK karar tasarısını veto etmişti. Ekim 2023, Aralık 2023 ve Şubat 2024 tarihindeki tasarılar için benzer bir tutum sergileyen ABD, diğer karar tasarılarında ise "çekimser" oy kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.