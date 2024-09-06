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ABD, Gazze İçin Gönderilen Yardımları Aşdod Limanı'na Teslim Etti

ABD, Gazze'ye ulaştıramadığı yardımları Aşdod Limanı'na bıraktı ve insani yardım çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 00:08
ABD, Gazze İçin Gönderilen Yardımları Aşdod Limanı'na Teslim Etti

ABD'nin Yardım Malzemelerinin Durumu

ABD, Gazze'ye gönderemediği yardım malzemelerini İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştırdı. Bu yardım, Güney Kıbrıs'ta bekleyen 2,721 tondan fazla insani malzeme içeriyor.

Pentagon’un Açıklamaları

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, kaybedilen geçici liman projesinin ardından her türlü insani yardımı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yeni bir yol arayışında olduklarını açıkladı. MV Cape Trinity isimli yük gemisinin, Aşdod Limanı'nda 6 milyon pounddan fazla yardım malzemesini boşalttığını duyurdu.

JLOTS Projesinin İptali

JLOTS projesi, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını planlıyor ancak projenin iptali sonrasında, toplamda 17,236 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı ifade edildi. Bu çaba, ABD ordusunun bölgedeki şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük insani yardım faaliyeti oldu.

Yüzer İskelenin Sorunları

ABD Başkanı Joe Biden, Mart ayında Gazze'ye yüzer bir iskele kurulacağını açıklamıştı, ancak bu proje çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadı. Yüzer iskele, fırtına nedeniyle zarar gördü ve çeşitli onarımlar geçirdi. Başkan Biden, bu projenin başarısız olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Gelecek Beklentileri

Şu anda ABD'nin Aşdod Limanı'na ulaştırdığı yardımların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması, tamamen İsrail'in tutumuna bağlı. Pentagon, 17 Temmuz'da İsrail’in geçiş izinlerini kısıtlaması nedeniyle insani yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda belirsizlik yaşandığını bildirdi.

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