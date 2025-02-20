ABD Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiriler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Zelenskiy'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve Trump'ın hayal kırıklığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:44
ABD Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiriler

Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Mesaj

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, Trump'ın Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Savaşın Uzaması ve Sorumluluklar

Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üç yıl boyunca uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük bir rolü olduğunu savundu. Başkan Trump'ın ana amacının savaşı sona erdirmek olduğunu vurgulayan Waltz, savaşın bitmesinin tüm tarafların yararına olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin Yetersiz Takdiri

Waltz, Kiev yönetiminin ABD'nin bugüne kadarki desteklerine yeterince “minnettar” olmadığını belirtti. Bu bağlamda, Trump'ın yaşadığı hayal kırıklığının çok yönlü olduğunu ve Ukrayna'nın Amerikan vergi mükelleflerinin yaptığı yardımlara derin bir takdir göstermesi gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin Zamanı

Savaş sona erdikten sonra Ukrayna'da gerçekleşmesi gereken seçimlerin gündeme geleceğini kaydeden Waltz, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Avrupalı Müttefiklerle İşbirliği

Waltz ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da yapılacak görüşmelere ilişkin bilgi vererek, Avrupa müttefikleriyle işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Trump'ın Rakibi

Waltz, Trump'ın Zelenskiy'ye yönelik #diktatör# ifadesini neden kullandığına dair bir soruya yanıt vermezken, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başa çıkabilecek tek kişi olduğuna dikkat çekti. “Bu dünyada Putin ile rekabet edebilecek biri varsa, o da Donald Trump'tır” dedi.

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