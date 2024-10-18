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ABD, İsrail'in Gazze'den Çekilmesini İstiyor

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini yineledi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:12
ABD, İsrail'in Gazze'den Çekilmesini İstiyor

ABD'nin Gazze Şeridi'nde Çekilme Beklentisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin nihayetinde İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istediğini ifade etti. Bu açıklama, haftalık basın toplantısında yapıldı ve gazetecilerden gelen sorular üzerine şekillendi.

Gantz'ın Açıklamalarına Yanıt

Miller, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun Gazze’de uzun süreli varlığını sürdüreceği yönündeki iddialarını yanıtlamaktan kaçınarak, "Her ülke gibi, İsrail'in de vatandaşlarını tehdit eden teröristlere karşı savunma hakkı vardır" dedi. Bununla birlikte, ABD'nin beklentileri arasında savaşın sona ermesi ve Gazze'deki terör tehdidinin azaltılması vardı.

İsrail-Hamas Gelişmeleri

Ayrıca, İsrail ordusunun Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü açıklamasının ardından, Gantz bu durumu "önemli bir başarı" olarak değerlendirdi. Ancak, bunun kırılma noktası olmadığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Gantz, bu durumu "Hamas yönetimini değiştirmek ve rehineleri geri getirmek için bir fırsat olarak kullanmalıyız" şeklinde ifade etti.

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