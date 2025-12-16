DOLAR
Kayseri İncesu'da İşçi Servisi Tır Dorsesine Çarptı: 22 Yaralı

Kayseri İncesu'da işçi servisi park halindeki tır dorsesine çarparak 22 kişinin yaralanmasına neden oldu; ekipler sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:10
Kayseri İncesu'da İşçi Servisi Tır Dorsesine Çarptı: 22 Yaralı

Kayseri İncesu'da İşçi Servisi Tır Dorsesine Çarptı: 22 Yaralı

Kaza, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, A.R.K. yönetimindeki 38 P 0743 plakalı işçi servisi, park halindeki 31 AGF 094 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı.

Olay, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri serviste sıkışanları çıkardı.

Kazada 22 kişi yaralanarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

