DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Başkan Hasan Ulutaş Akçadağ'da Gençlerle Buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ev sohbetleri kapsamında gençlerle bir araya gelerek ilçedeki projeleri anlattı ve gençlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:04
Başkan Hasan Ulutaş Akçadağ'da Gençlerle Buluştu

Başkan Hasan Ulutaş Akçadağ'da Gençlerle Buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ev sohbetleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Ulutaş, buluşmada ilçede devam eden ve tamamlanan projeleri gençlere anlattı. Gençlerin fikir ve heyecanlarının kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Başkan Ulutaş, bu tür buluşmalara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkanın açıklaması

Hasan Ulutaş program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan kıymetli hemşerimize ve katılım sağlayan tüm genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye onları dinlemeye ve birlikte yol yürümeye devam edeceğiz".

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ GENÇLERLE BULUŞTU

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ GENÇLERLE BULUŞTU

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ GENÇLERLE BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
7
Meksika'da Cessna Citation III düştü — 7 ölü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi