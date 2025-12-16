Başkan Hasan Ulutaş Akçadağ'da Gençlerle Buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ev sohbetleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Ulutaş, buluşmada ilçede devam eden ve tamamlanan projeleri gençlere anlattı. Gençlerin fikir ve heyecanlarının kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Başkan Ulutaş, bu tür buluşmalara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkanın açıklaması

Hasan Ulutaş program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan kıymetli hemşerimize ve katılım sağlayan tüm genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye onları dinlemeye ve birlikte yol yürümeye devam edeceğiz".

