Aydın'da Esnafa Yüzde 25 İndirimli İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

AYESOB ile Polat OSGB arasındaki protokolle Aydın'daki yaklaşık 52 bin esnafa İSG hizmetlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:04
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ile Polat Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) arasında, yaklaşık 52 bin esnafı kapsayan ve hizmetlerde yüzde 25 indirim sağlayan protokol imzalandı.

Birlik binasında AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Polat OSGB Kurucusu Yasin Gülpolat tarafından imzalanan protokol, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkârların yasal yükümlülüklerini daha uygun şartlarda yerine getirmesini hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Polat OSGB tarafından sunulan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, AYESOB üyelerine indirimli olarak verilecek.

Protokol kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri başta olmak üzere risk analizi, acil durum planları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri indirimli fiyatlarla sunulacak. Bu iş birliği ile iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının yaygınlaştırılması ve esnafın mevzuata uyum sürecinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

"Esnafımızın yükünü hafifletiyoruz"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imzalanan protokolün esnaf ve sanatkârlar için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Esnafımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal sorumluluklarını yerine getirirken ekonomik olarak zorlanmaması önceliğimizdir. Bu protokol ile üyelerimize yüzde 25 indirimli hizmet sunulmasını sağladık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Polat OSGB kurucusu Yasin Gülpolat ise protokolün Aydın esnafı için hayırlı olmasını dileyerek, iş sağlığı ve güvenliği alanında kaliteli, etkin ve sürdürülebilir hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. İmzalanan protokolün Aydın’daki esnaf camiasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

