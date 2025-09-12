ABD: Katar'ın Bombalanması İsrail ve ABD'nin Hedeflerine Ulaşmaz

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Katar'ın bombalanmasının İsrail ve ABD hedeflerini gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:02
ABD: Katar'ın Bombalanması İsrail ve ABD'nin Hedeflerine Ulaşmaz

ABD: Katar'ın Bombalanması İsrail ve ABD'nin Hedeflerine Ulaşmaz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Katar'ın Gazze'de barış görüşmeleri için arabuluculuk görevi yapan yetkilileri hedef alan tek taraflı bombalanmasının İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını söyledi.

Shea'nın BM Güvenlik Konseyi konuşması

Shea, "Orta Doğu'da durum" gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıları görüşmek üzere söz aldı. Konuşmasının başında, saldırıda hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisinin ailesine "ABD'nin içten taziyelerini" iletti ve toplantıda hazır bulunan Katar heyetini selamladı.

Shea, Katar'ın barış için çok çalıştığını ve risk aldığını belirterek, bu ülkenin tek taraflı bombalanmasının amaçlanan sonuçları vermeyeceğini vurguladı: "Katar'ın tek taraflı bombalanması, İsrail'in veya ABD'nin hedeflerine ulaşmasını sağlamaz."

Aynı zamanda, herhangi bir BM Güvenlik Konseyi üyesinin bu saldırıyı, İsrail'in esirleri eve getirme taahhüdünü sorgulamak için kullanmasının "uygunsuz" olacağını söyledi. Shea, Hamas'ı ortadan kaldırma amacını ise "değerli bir hedef" olarak nitelendirdi.

ABD'li diplomat, Gazze'nin geleceğinde Hamas'a yer olmadığı görüşünü yineleyerek bununla birlikte "Gazze'de daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenebileceği ve İsrail'in kendi sınırları içinde güvende olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Shea, olayın "talihsiz doğasına rağmen" Başkan Donald Trump'ın bunun bir barış fırsatı olabileceğine inandığını ve Katarlı yetkililere "topraklarında böyle bir şeyin bir daha olmayacağına dair" güvence verildiğini aktardı.

Konuşmasını sonlandırırken Shea, BMGK üyelerinden Hamas'a yönelik baskıyı sürdürmelerini istedi; esirleri serbest bırakması, silahsızlanması ve teslim olması konusunda çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri