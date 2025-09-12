ABD: Katar'ın Bombalanması İsrail ve ABD'nin Hedeflerine Ulaşmaz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Katar'ın Gazze'de barış görüşmeleri için arabuluculuk görevi yapan yetkilileri hedef alan tek taraflı bombalanmasının İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını söyledi.

Shea'nın BM Güvenlik Konseyi konuşması

Shea, "Orta Doğu'da durum" gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıları görüşmek üzere söz aldı. Konuşmasının başında, saldırıda hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisinin ailesine "ABD'nin içten taziyelerini" iletti ve toplantıda hazır bulunan Katar heyetini selamladı.

Shea, Katar'ın barış için çok çalıştığını ve risk aldığını belirterek, bu ülkenin tek taraflı bombalanmasının amaçlanan sonuçları vermeyeceğini vurguladı: "Katar'ın tek taraflı bombalanması, İsrail'in veya ABD'nin hedeflerine ulaşmasını sağlamaz."

Aynı zamanda, herhangi bir BM Güvenlik Konseyi üyesinin bu saldırıyı, İsrail'in esirleri eve getirme taahhüdünü sorgulamak için kullanmasının "uygunsuz" olacağını söyledi. Shea, Hamas'ı ortadan kaldırma amacını ise "değerli bir hedef" olarak nitelendirdi.

ABD'li diplomat, Gazze'nin geleceğinde Hamas'a yer olmadığı görüşünü yineleyerek bununla birlikte "Gazze'de daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenebileceği ve İsrail'in kendi sınırları içinde güvende olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Shea, olayın "talihsiz doğasına rağmen" Başkan Donald Trump'ın bunun bir barış fırsatı olabileceğine inandığını ve Katarlı yetkililere "topraklarında böyle bir şeyin bir daha olmayacağına dair" güvence verildiğini aktardı.

Konuşmasını sonlandırırken Shea, BMGK üyelerinden Hamas'a yönelik baskıyı sürdürmelerini istedi; esirleri serbest bırakması, silahsızlanması ve teslim olması konusunda çağrıda bulundu.